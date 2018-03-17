Maçın ardından





BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili ''Milli maç nedeniyle verilecek ara öncesinde 3 puan almak hayati öneme sahipti. Oyuncularımı kutlamak istiyorum.'' dedi.

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bugün dev bir galibiyet aldıklarını belirten Le Guen, ''Çok önemliydi. Milli maç nedeniyle verilecek ara öncesinde 3 puan almak hayati öneme sahipti. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Maç içindeki organizasyonlarından ödün vermediler. Onlarla gurur duyuyorum.'' diye konuştu.

Le Guen, bir gazetecinin ''Maç içinde size ve yönetime yönelik tepkiler vardı. Bunları anladınız mı? Neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Bazen anlamaya gerek yoktur söylenenleri, tahmin edebilirsiniz o sesler yükseldiğinde. Taraftarlarımıza hep saygı duydum, alkışladıklarında da tepki verdiklerinde de büyük tepkiler göstermemeye çalıştım. Ben şunu çok iyi biliyorum ki, oyuncularım sahada büyük bir oyun ortaya koydular. Benim için bu çok önemli. Benimle alakalı tepkiler çok normal ama beni şaşırtan etken Başkan Ali Ay’a tepki gösterilmesiydi. Çünkü elinden gelen her şeyi yaptığını, elini, taşın altına korkmadan koyduğunu biliyorum. İnanın benim açımdan yaralayıcı değildi tepkiler. Ben bunlarla baş etmeye hazırım. Ben bir savaşçıyım, savaşmaktan da en son kaçacak kişi benim.''





- Demir Grup Sivasspor cephesi





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi oyun sergilediklerini söyledi.

Maçın ikinci yarısında ilk yarıya oranla daha çok pozisyon bulduklarını belirten Aybaba, şunları kaydetti:

''Oyuncularımı kutluyorum. Bir takım ancak bu kadar futbol adına bir şeyleri doğru yapabilir. Sadece gol eksikti. Çabuk kontratağa gidelim diye son 20 dakikada oyuncu değişikliği yaptık, onlar da cevap vermedi. Futbol bu. Oyuncularımı kutluyorum.''