



KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 4-0 yenilen Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, "İyi niyetle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." dedi.

Açıkgöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 4-0'dan sonra maçın değerlendirmesinin zor olduğunu söyledi.

Oyuna iyi başladıklarını ifade eden Açıkgöz, "Yediğimiz golden sonra tamamen bireysel hatalar yaptık. Maalesef bu zamana kadar bunun önüne geçemedik. Her maçta yaptığımız bireysel hatalar, skora da ciddi anlamda etki ediyor. Oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalışıyor ama dediğimiz gibi biraz da futbol şansı yanımızda olacak. Vuruyoruz direğin içine çarpıyor, geri çıkıyor, adama çarpıyor, dışarı gidiyor. Olmuyor yani. İyi niyetle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.





- Osmanlıspor cephesi





Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz da iki takım açısından son derece önemli bir maç oynadıklarını belirtti.

Önemli bir galibiyet aldıklarını aktaran Buz, şöyle konuştu:

"Bizim için olmazsa olmaz bir maça çıktık. Bursaspor'u içeride yeniyorsunuz olayı yakalıyorsunuz bunu pekiştirmek için burada üç puana ihtiyacınız var. Doğru bir stratejiyle, bloklar arasındaki mesafeyi tutarak, dengeyi çok iyi bir şekilde sağlayarak pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk. Net bir skorla kazandık. Bu bizim için çok önemliydi. Milli maç arasına giriyoruz, içerideki Atiker Konyaspor müsabakasına hazırlanacağız. Yolumuza devam etmek ve kesinlikle ligde kalmak istiyoruz."

Son 4 haftada 8 puan aldıklarını hatırlatan Buz, "Eğer biz bunları almış olmasaydık çok farklı durumda olacaktık. Yarışa ortağız, diğer takımlar da inanılmaz mücadele ediyor. Biz maç maç bakıyoruz, takım halinde buna inandık, mücadele ediyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz. İnşallah Allah bizi çalıştıklarımızla muvaffak eyler. Daha fazla doğruları yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.