



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Tamer Avcı, karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini fakat şanssız goller yediklerini söyledi.

Necmi Kadıoğlu Statı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirterek, "Bugün maçı izlemeye gelen herkes futbol adına güzel şeyler izledi. Oyuncularımız görevlerini yerine getirdiler. Şans faktörü yanımızda olsa karşılaşmayı kazanırdık. Rakibimiz iki duran toptan gol buldu. İyi savunma yaptık kalemize gelemediler. Tek sevindirici nokta iyi oyun oynamamız." diye konuştu.





- Kartal: "Yeniden ikinci sıraya çıktık"





Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Takımın yorgun olduğunu aktaran Kartal, "3 gün önce 2 günde biten bir maç oynadık. Oyuncularımın dinlenme fırsatı olmadı. İlk yarı rakibi durdurup hızlı hücumlarla goller bulmak istedik. Aklımda beşli savunma oynamak vardı. İkinci yarıda beşli savunma oynadık ve oyun planımızı sahaya yansıttık. Üç hızlı oyuncu ile goller bulmaya çalıştık. Zor bir deplasmanda çok önemli 3 puan aldık. Bu 3 puanı bizi destekleyen muhteşem Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum. Yeniden ikinci sıraya çıktık." ifadelerini kullandı.



