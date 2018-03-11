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Maçın ardından

- Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş: - "Buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz" - "Fenerbahçe derbisinden 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda kimsenin bizi tutacağını zannetmiyorum"

11 Mart 2018 Pazar 22:42
Maçın ardından
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İSTANBUL (AA) - Galatasarayfutbolcu Sinan Gümüş, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçta elde ettikleri 3 puanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sinan, maçın hemen başında 1-0 geriye düştüklerini belirterek, "Maçın başında golü yedik ama pes etmedik. İnancımız yerindeydi. Taraftarımız 90 dakika destekledi. İkinci yarıda yaptığım asist ve attığım golden sonra maçı güzel bitirdik. Buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Sinan Gümüş, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları derbiyle ilgili olarak, "Lider gideceğiz ve oradan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Her deplasman maçı zordur. Öz güvenimiz yerinde. Bugün aldığımız 3 puanla bence büyük bir avantaj elde ettik. Oradan 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda kimsenin bizi tutacağını zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, karşılaşmada gol sevincini annesiyle paylaşmasıyla ilgili olarak, "Annem benim için çok önemli. Almanya'da yaşıyor ve sık sık yanımda olmaya çalışıyor. O geldiğinde hep gol atıyorum galiba. Statta olduğunda gol sevinci yaşıyorum. Nagatomo da sürekli benimle Japon sevinci yaşamak istiyor. Bu gol sevinçlerini inşallah sezon sonuna kadar devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.


Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolGalatasaraySinan GümüşSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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