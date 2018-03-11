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Maçın ardından

- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Yalçın: - "Gerçekten çok zor bir atmosferde oynadık" - "İnanarak geldik ve kümede kalmak için son dakikaya kadar mücadele edeceğiz"

11 Mart 2018 Pazar 22:21
Maçın ardından
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Atiker Konyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, ilk yarıdaki oyunlarını ikinci yarıda devam ettiremediklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Gerçekten çok zor bir atmosferde oynadık." dedi.

Takımla 4-5 gündür çalıştığını hatırlatan Sergen Yalçın, "Oyuncuları çok fazla tanıma imkanı bulamadık. Bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İyi olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonrası için ümit veren bir Atiker Konyaspor vardı." diye konuştu.

İyi bir kadroları bulunduğunu ancak lig sıralamasında sıkıntılı bir yerde olduklarını dile getiren Yalçın, "Bundan sonraki süreç zor olacak gibi gözüküyor ama becerebiliriz. İnanarak geldik ve kümede kalmak için son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Son maçın son dakikasına kadar direneceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Baskı altıda bir maç oynadıklarını savunan Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"Hem tribün baskısı hem kenar baskısı vardı. Her pozisyonda 20 kişi sahaya giren bir kulübe vardı. İlk penaltının uyduruk olduğunu düşünüyorum. Yakından kola çarpan topta bu kadar ucuz penaltı çalınmamalı. Direncimiz kırmak. İlk 45 dakika istediğimiz gibi gitti. Oyuncularımız ilk yarıda plana sadık kaldılar. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ve çok pozisyonumuz vardı ama beceremedik. İkinci yarıda çok fazla arkaya yaslandık. İlk yarıdaki gibi çabuk çıkışları yapamadık. İyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi, güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. İnanıyorum ki bundan sonraki maçlarda istediğimiz puanları alıp, takımımızı kümede bırakırız."

Ligde 9 maçları kaldığını ve son karşılaşmayı Fenerbahçe ile yapacaklarını dile getiren Yalçın, "Kalan 9 maçın 8'ini kendi rakiplerimizle oynayacağız. Hesabımız tabii ki 24 puan. Bunu başaracak gücümüz ve kadro kalitemiz var. Kümede kalmak için 36-38 arası puanın baraj olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 8 maçtan minimum 5'ini kazanmamız lazım. Bunun savaşını vereceğiz. Başarabiliriz ve bekleyip hep beraber göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.


Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolGalatasaraySergen YalçınSÜPERLİG
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