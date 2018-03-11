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Maçın ardından

- Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ertürk: "Bizim bir hedefimiz var. Tekrar bir seri yakalamamız lazım. Bu maçı da serinin başlangıcı olarak görüyoruz" - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: "İyiye doğru gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda iyi mücadeleler gösterip önümüzdeki senenin hazırlığını da yapacağız"

11 Mart 2018 Pazar 17:30
Maçın ardından
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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-2 yenen Kayserispor'un yardımcı antrenörü Hakan Ertürk, hedefleri doğrultusunda aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ertürk, bu tip müsabakalara takımı motive etmenin daha da zorlaştığını ve bunun bilinciyle futbolcuları maça hazırladıklarını belirtti.

Rakiplerine az pozisyon veren bir takım olduklarını, yedikleri iki golün oyuncularına yakışmadığını belirten Ertürk, "Maçın başında yan toptan yediğimiz gol nedeniyle geriye düştük. Daha sonra bizim bir penaltı pozisyonumuz vardı. Bana göre penaltıydı. Bu penaltı pozisyonuna hocamız itiraz ederken hakeme sesini yükselttiği için tribüne gönderildi." dedi.

Takımın geriye düştükten sonra kısa sürede toparlanarak maçı döndürecek oyunu sahaya yansıttığını aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Takımımız geriye düştükten sonra hemen toparlandı ve kısa sürede beraberliği yakaladık. Bugün topla oynamada yüzde 68'e ulaştık. İsabetli pas sayımız 498 oldu. Bunları yaptığımızda sonucun geleceğini biliyorduk. Bunun bilinciyle maçı kontrolümüzde götürdük. Daha sonra skoru 3-1'e getirdik. Belki pozisyonlarda dikkatli olsak farkı açabilirdik ama yine bize yakışmayan bir yan toptan gol yedik. Neticede 3 puan aldık. Bizim bir hedefimiz var. Bunun bilincindeyiz. Tekrar bir seri yakalamamız lazım. Bu maçı da serinin başlangıcı olarak görüyoruz. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız."


- Kardemir Karabükspor cephesi


Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, maça iyi başladıklarını ve karşılaşmanın bazı bölümlerinde Kayserispor'dan daha iyi işler yaptıklarını dile getirdi.

Müsabakada öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını aktaran Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Maçtan önce verdiğim röportajda da dediğim gibi takımımızın fiziksel durumu her geçen hafta daha iyi duruma geliyor. Bunu da bu maçta göstereceğimizi söyledik. Maça oyuncularım iyi başladı, hatta öne de geçtik. Oyunun kontrolü de bizdeydi. Kayserispor'dan daha iyi şeyler yaptık. İkinci yarının başında yediğimiz penaltı golü ve hemen ardından gelen 3'üncü golden sonra oyuncularım ister istemez oyundan düştü ama ilk kez geride olduğumuz zaman da bir tepki gösterdiler. Bundan önceki maçlarda bunu yapamıyorduk. İyiye doğru gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda iyi mücadeleler gösterip önümüzdeki senenin hazırlığını da yapacağız."

Anahtar Kelimeler:
FutbolHakan ErtürkKardemir KarabüksporKayserisporLevent AçıkgözSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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