Maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Ligi'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, maçın planladıkları gibi gelişmediğini, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özat, gelecek hafta oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçına odaklanacaklarını söyleyerek, "Maç düşündüğümüz gibi gerçekleşmedi. Hücumcu bir takımla sahaya çıkmıştık. Kazandığımız toplarla daha iyi çıkışlar yapsaydık iyi bir sonuç alabilirdik. Üç puan alsak bize ekstra bir katkısı olabilirdi. Kazanan her zaman haklıdır." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının maç içerisinde geriye yaslanmalarının yanlış olduğunu vurgulayan Ümit Özat, şöyle devam etti:

"Vodafone Park'ta bizim kadar hücumcu oynayan bir takım görmedim. Oyuncularımın bu kadar geriye yaslanacağını düşünmedim. Oyuncularım kendilerine güvenmeliydi. Kolay bir maç değildi. Seyirci avantajı vardı. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Maçın içinde erken istemediğimiz iki değişiklik yaptık. Önümüze bakacağız. Geldiğimizde son sıradaydık. Uzunca bir süredir o cenderedeyiz. Henüz rahatlayamadık. Artık rakiplerimiz diyebileceğimiz takımlarla oynayacağız. Seri yakalayıp alt taraftan kurtulmalıyız."

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren Özat, "Ligin en iyi kadrosu Beşiktaş ve Başakşehir'de. Onların avantajı vardı. Fatih hocanın gelişiyle Galatasaray toparlandı. Fenerbahçe'nin zorlu maçları bitti. Seri yakalayabilirler. Köprünün altından daha çok sular akar. Hak eden kazansın." şeklinde konuştu.

Ümit Özat, ligde kalacaklarına inandığının altını çizerek, "Geldiğimde hedefin 43 puan olduğunu belirtmiştik. Alanya maçı hesapta yoktu, kaybettik. Bence 41-43 puan toplarsak rahatlarız. Rakiplerin de zor maçları var. Kimi yeneceğin, kime yenileceğin belli olmuyor. Oyuncularımın performansından memnunum. Bize ilk yarı düştü gözüyle bakıldı. İç sahada oynayacağımız maçlarda gerekli birlikteliği sağlayıp ligde kalacağız." yorumunu yaptı.

Maçın son bölümlerinde tartışılan bir pozisyonu da değerlendiren Özat, şunları kaydetti:

"Orada bilerek taç atan oyuncunun önü kesiliyor. Ben burada söyleyince saygısız diyorlar. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. Adını da zikretmek istemiyorum. Bunları yaşayacağız. Bu bizi ilgilendirir. Camiaları ilgilendirmez. Kalkıp da Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a laf etmem. Bu kendi aramızdaki bir sorun."



