Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Maçın ardından

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: - "Kazandığımız toplarla daha iyi çıkışlar yapsaydık iyi bir sonuç alabilirdik" - "Artık rakiplerimiz diyebileceğimiz takımlarla oynayacağız. Seri yakalayıp alt taraftan kurtulmalıyız" - "İç sahada oynayacağımız maçlarda gerekli birlikteliği sağlayıp ligde kalacağız"

10 Mart 2018 Cumartesi 22:20
Maçın ardından
banner230


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Ligi'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, maçın planladıkları gibi gelişmediğini, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özat, gelecek hafta oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçına odaklanacaklarını söyleyerek, "Maç düşündüğümüz gibi gerçekleşmedi. Hücumcu bir takımla sahaya çıkmıştık. Kazandığımız toplarla daha iyi çıkışlar yapsaydık iyi bir sonuç alabilirdik. Üç puan alsak bize ekstra bir katkısı olabilirdi. Kazanan her zaman haklıdır." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının maç içerisinde geriye yaslanmalarının yanlış olduğunu vurgulayan Ümit Özat, şöyle devam etti:

"Vodafone Park'ta bizim kadar hücumcu oynayan bir takım görmedim. Oyuncularımın bu kadar geriye yaslanacağını düşünmedim. Oyuncularım kendilerine güvenmeliydi. Kolay bir maç değildi. Seyirci avantajı vardı. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Maçın içinde erken istemediğimiz iki değişiklik yaptık. Önümüze bakacağız. Geldiğimizde son sıradaydık. Uzunca bir süredir o cenderedeyiz. Henüz rahatlayamadık. Artık rakiplerimiz diyebileceğimiz takımlarla oynayacağız. Seri yakalayıp alt taraftan kurtulmalıyız."

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren Özat, "Ligin en iyi kadrosu Beşiktaş ve Başakşehir'de. Onların avantajı vardı. Fatih hocanın gelişiyle Galatasaray toparlandı. Fenerbahçe'nin zorlu maçları bitti. Seri yakalayabilirler. Köprünün altından daha çok sular akar. Hak eden kazansın." şeklinde konuştu.

Ümit Özat, ligde kalacaklarına inandığının altını çizerek, "Geldiğimde hedefin 43 puan olduğunu belirtmiştik. Alanya maçı hesapta yoktu, kaybettik. Bence 41-43 puan toplarsak rahatlarız. Rakiplerin de zor maçları var. Kimi yeneceğin, kime yenileceğin belli olmuyor. Oyuncularımın performansından memnunum. Bize ilk yarı düştü gözüyle bakıldı. İç sahada oynayacağımız maçlarda gerekli birlikteliği sağlayıp ligde kalacağız." yorumunu yaptı.

Maçın son bölümlerinde tartışılan bir pozisyonu da değerlendiren Özat, şunları kaydetti:

"Orada bilerek taç atan oyuncunun önü kesiliyor. Ben burada söyleyince saygısız diyorlar. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. Adını da zikretmek istemiyorum. Bunları yaşayacağız. Bu bizi ilgilendirir. Camiaları ilgilendirmez. Kalkıp da Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a laf etmem. Bu kendi aramızdaki bir sorun."


Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolGençlerbirliğiSpor Toto Süper LigSÜPERLİGÜmit Özat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim