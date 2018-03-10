Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Maçın ardından

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: "Çok daha farklı kazanabilirdik" - Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: "Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz"

10 Mart 2018 Cumartesi 19:46
Maçın ardından
banner230


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Çok daha farklı kazanabilirdik." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, ligde bulundukları konum itibarıyla mutlak kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarına işaret etti.

Buz, son haftalarda kötü oynamadıklarını ancak bir türlü skoru alamadıklarını belirterek, "Her hafta inanılmaz çetin bir mücadele var. Bugün 2-0 ve 2-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlar çok netti. Çok daha farklı kazanabilirdik." diye konuştu.

Bursaspor'da Batalla ve Kembo gibi önemli oyuncuları iyi marke ettiklerini dile getiren Buz, şöyle devam etti:

"Belirli oyuncuları iyi tuttuktan sonra oyunu forse edip pozisyonlara girmek istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çok net pozisyonlar yakaladık. Onları gole çeviremedik. Stres faktörü… Bu mücadele içerisinde futbol olarak ısırmanız gerekiyor. Bunu da arkadaşlarımız yaptı, takımımı kutluyorum. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Bugün seviniyoruz ama yarından itibaren Kardemir Karabükspor maçına odaklanacağız."

Maç içinde hakemin kararlarına yönelik tepkileri sorulan Buz, "Hakem, ilk devrede Titi'nin pozisyonunda hiçbir şey vermedi. Son adam, çok tehlikeli pozisyon. Umar biraz daha kafasını sokmuş olsaydı sıkıntı olurdu. Sarı kartlara da bakabilirsiniz. Hakeme tepki derken, ben oyunu yaşayan bir adamım." yanıtını verdi.


- Bursaspor cephesi


Bursaspor'un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen ise "Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz." ifadesini kullandı.

Osmanlıspor karşısında yedikleri golleri kabullenmenin mümkün olmadığının altını çizen Le Guen, şunları kaydetti:

"Geçen hafta böylesine yüksek bir performans sergilemiş, galibiyet almışken, bir hafta sonra bu şekilde savunma ortaya koymak ve bugün yediğimiz golleri yemek gerçekten bir teknik direktör için kabul edilmesi imkansız şeyler. Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz. Bu şekilde savunamazsınız. Yüksek seviyede oynadığımız dönem olmadı mı, oldu. Ligin ilk yarısında bunu yapabileceğimizi göstermiştik. İki gol yedikten sonra maça dönmek istedik, elimizden geleni ortaya koyduk ama biraz organizasyonumuzu kaybettik. Böyle iki golle yenilmek gerçekten bizim adımıza çok büyük yazık."

Anahtar Kelimeler:
BursasporFutbolİrfan BuzOsmanlısporPaul Le GuenSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim