



ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Çok daha farklı kazanabilirdik." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, ligde bulundukları konum itibarıyla mutlak kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarına işaret etti.

Buz, son haftalarda kötü oynamadıklarını ancak bir türlü skoru alamadıklarını belirterek, "Her hafta inanılmaz çetin bir mücadele var. Bugün 2-0 ve 2-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlar çok netti. Çok daha farklı kazanabilirdik." diye konuştu.

Bursaspor'da Batalla ve Kembo gibi önemli oyuncuları iyi marke ettiklerini dile getiren Buz, şöyle devam etti:

"Belirli oyuncuları iyi tuttuktan sonra oyunu forse edip pozisyonlara girmek istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çok net pozisyonlar yakaladık. Onları gole çeviremedik. Stres faktörü… Bu mücadele içerisinde futbol olarak ısırmanız gerekiyor. Bunu da arkadaşlarımız yaptı, takımımı kutluyorum. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Bugün seviniyoruz ama yarından itibaren Kardemir Karabükspor maçına odaklanacağız."



Maç içinde hakemin kararlarına yönelik tepkileri sorulan Buz, "Hakem, ilk devrede Titi'nin pozisyonunda hiçbir şey vermedi. Son adam, çok tehlikeli pozisyon. Umar biraz daha kafasını sokmuş olsaydı sıkıntı olurdu. Sarı kartlara da bakabilirsiniz. Hakeme tepki derken, ben oyunu yaşayan bir adamım." yanıtını verdi.





- Bursaspor cephesi





Bursaspor'un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen ise "Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz." ifadesini kullandı.

Osmanlıspor karşısında yedikleri golleri kabullenmenin mümkün olmadığının altını çizen Le Guen, şunları kaydetti:

"Geçen hafta böylesine yüksek bir performans sergilemiş, galibiyet almışken, bir hafta sonra bu şekilde savunma ortaya koymak ve bugün yediğimiz golleri yemek gerçekten bir teknik direktör için kabul edilmesi imkansız şeyler. Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz. Bu şekilde savunamazsınız. Yüksek seviyede oynadığımız dönem olmadı mı, oldu. Ligin ilk yarısında bunu yapabileceğimizi göstermiştik. İki gol yedikten sonra maça dönmek istedik, elimizden geleni ortaya koyduk ama biraz organizasyonumuzu kaybettik. Böyle iki golle yenilmek gerçekten bizim adımıza çok büyük yazık."