Maçın ardından





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Kasımpaşa maçında takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, oyuncularını kutladı.

Aybaba, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularımı kutluyorum, herkes elinden geleni yaptı. Futbol bu görüyorsunuz, 90. dakikadan sonra goller oluyor. Biz önce atıyoruz, onlar sonra atıyor." ifadelerini kullandı.

Maçta bazı futbolcuların zaman geçirmeye yönelik davranışlar sergilediğini belirten Aybaba, şunları kaydetti:

"Biz teknik adamların, hakemlerin, saha içerisindeki arkadaşların buna izin vermemesi gerektiğine inanıyorum. Dünyanın en üst liglerini seyrediyoruz, bakıyoruz hiç yere yatan oyuncu yok. Sakatlanıp da yatan var tabii ki. Vakit geçirme ve oyunu durdurma anlamında yere yatan oyuncu yok. Biz eğer 'iyi bir ligiz, marka olmaya çalışıyoruz' diyorsak oyunu hızlandırmamız lazım. Oyuncu arkadaşlarıma buradan sesleniyorum, artık bu işleri bıraksınlar; kaleciler, oyuncular, kim yapıyorsa. Teknik direktör arkadaşlara da sesleniyorum, lütfen bu konuda oyuncuya taviz vermesinler. Hakem arkadaşlarımıza da sesleniyorum, bir an önce bu sorunu da çözelim. Futbolumuz hızlansın, biz keyif alalım, herkes keyif alsın. Kazanıp, kaybetmek hiç önemli değil."

Aybaba, takımının, yediği gollerde pozisyon hatası yaptığını da ifade etti.





- Kasımpaşa cephesi





Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise önemli bir maç oynadıklarını ve karşılaşma sonunda her iki takımın birer puan aldığını söyledi.

İki takımın oyuncularını da kutlayan Özdeş, "Oldukça mücadeleci bir oyun oldu. Belki çok net gol fırsatları olmasa da her iki takımın kazanma arzusu son ana kadar devam etti. Statta da iyi bir ambiyans vardı, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sivasspor'un attığı ilk golün ofsayt olduğunu öne süren Özdeş, aleyhlerine verilen penaltıyı ise "ağır bir karar" olarak değerlendirdi.

Sivas'ın ülkenin önemli futbol şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayan Özdeş, şöyle devam etti:

"Oldukça iyi bir takımı var, oldukça iyi bir yönetimi var. Kesinlikle bu lige renk katıyor, güçlü de bir kadrosu var. Kasımpaşa da bu ülkenin en düzenli ve en iyi kulüplerinden bir tanesi. Sorun geçtiğimiz yıl yaşadığımıza benziyor, sanıyorum 11-12. sıralardayken biraz puan sıralamasına göre maçlar yönetiliyor. Bir art niyet kesinlikle aramıyorum, hakemlerimizin de çok iyi odaklanması gerekiyor. Kalan 9 hafta hem üst sıralardaki mücadele için önemli, hem alt sıra için önemli. Ama genç hakemlerimizin maçta bir kaygısı oluyor, bunu anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Bu herhalde Merkez Hakem Kurulunun çözeceği bir durum."

Özdeş, bu karşılaşmayı unuttuklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki Antalyaspor maçını kazanarak ligin sonuna kadar üst sıralarda olmak için mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba'nın, futbolcuların zaman geçirmeye yönelik davranışlarıyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Özdeş, şunları kaydetti:

"Benim takımım yatarak hiç oynamaz. Zaman geçirecek bir durum olmadı, zaten 90 artıda golü attık. Her iki takım da üçüncüyü atmak için çok uğraştı. Hepimizin bir hayali, sezon başında oluşturduğumuz kadrolar ve bütçeler var. Her birimiz bunun için mücadele ediyoruz. Sivas takımı ve benim takımım da bu ülkenin önemli takımlarından, önemli organizasyon takımlarından bir tanesi. Sadece hakemlerimizin de çok iyi odaklanmalarını istiyorum. Yediğimiz 2 golü, gole benzetemeyince bazen ne söyleyeceğimi şaşırıyorum, futbol konuşamıyorum, cümle kuramıyorum, sinirleniyorum. Veysel 'Yukarıda Allah var.' dedi, evet yukarı da Allah var."