ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Artık emin adımlarla yukarıya doğru ilerliyoruz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıparmak, 26. haftanın en zor maçını oynadıklarını söyledi.

Müsabakanın mutlaka kazanılması gereken bir maç olduğunu futbolcularına anlattığını ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bugün maçın başından sonuna kadar istekli arzulu oynanmaya çalıştık. Rakibin, iki net pozisyonu var. Bugün için önemli olan kazanmaktı, bunu başardık, tüm futbolcularımı kutluyorum. Hafta içi olmasına rağmen muhteşem taraftarımız vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık emin adımlarla yukarıya doğru ilerliyoruz."





- İldiz: "Zorlu bir müsabaka oldu"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise hafta içerisinde müsabakanın zorlu olacağından bahsettiğini hatırlattı.

Kazanmak ve puan almak için Erzurum'a geldiklerini aktaran İldiz, "Zorlu bir müsabaka oldu. Her iki takım kazanmak için her şeyi yaptı. Kaçırdığımız bir golden sonra kalemize gelen bir pozisyon gol oldu. Yine enteresan goller kaçırdık. Eskişehirspor olarak sonuna kadar mücadele ederek, sağlıklı bir şekilde sezonu tamamlamaya çalışacağız." diye konuştu.