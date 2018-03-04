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Maçın ardından

- Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Kazanma arzumuz, isteğimiz açıklar vermemize sebep oldu. Ondan sonra da ortaya böyle bir skor çıktı" - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Hızlı çıkan bir takımız. Dikine oynayan bir takımız. Bu özelliklerimiz ikinci yarıda sahaya yansıdı ve çok keyifli bir galibiyet aldık"

04 Mart 2018 Pazar 22:46
Maçın ardından
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ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında 4-1 mağlup oldukları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili "Kazanma arzumuz, isteğimiz açıklar vermemize sebep oldu. Ondan sonra da ortaya böyle bir skor çıktı" dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında ve seyircileri önünde kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını, ilk yarı oldukça iyi şeyler yaptıklarını aktaran Hamzaoğlu, "Pozisyonlar yakaladık, bunları atmakta sıkıntı yaşadık. İçeriye 1-0 mağlup girmemize rağmen, ikinci yarı toparlandık 1-1'i yakaladık. Kazanma arzumuz, isteğimiz açıklar vermemize sebep oldu. Ondan sonra da ortaya böyle bir skor çıktı." diye konuştu.

Artık bu maçı bir tarafa koyup, bundan alınması gereken dersleri alacaklarını vurgulayan Hamzaoğlu, moral bozmadan gelecek haftaki Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ilk yarısında oynadıkları oyunla iyi takım olduklarını gösterdiklerini dile getirerek, "Bugün golleri bulamadık. İnşallah bundan sonraki haftalarda girdiğimiz pozisyonları değerlendirip, gerekli skorları da elde ederiz. Hatalarımızı görüp, iyi taraflarımızı daha iyi hale getirip, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- Aybaba: "Başarılı bir takımız"


Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba oyuna kötü başladıklarını, ilk yarının kötü geçtiğini belirtti.

İkinci yarıda oyuncularının anlattıklarını sahada uygulamaya başladığını, oyuna yeni girenlerin de görevlerini başarılı bir şekilde yaptığını ifade eden Aybaba, şöyle konuştu:

"Başarılı bir takımız. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk ama iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Yeni yetişen oyuncularımız bulunuyor. Özellikle Emre Kılınç var. Hep yabancı oyunculara odaklanılıyor. Kaleci Tolgahan, Hakan Arslan, Emre, Mert Hakan, Ziya gibi oyunculara da biraz bakmak lazım. Hızlı çıkan bir takımız. Dikine oynayan bir takımız. Bu özelliklerimiz ikinci yarıda sahaya yansıdı ve çok keyifli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum."

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AntalyasporAntalyaspor Teknik Direktörü Hamza HamzaoğluDemir Grup SivassporDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba
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