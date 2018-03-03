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Maçın ardından

- Eskişehirspor Teknik Direktörü İldiz: "Yaptığımız iki küçük hata bize iki puana patladı" - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur: "Adana Demirspor adına her puan önemli. Yolumuza devam edeceğiz"

03 Mart 2018 Cumartesi 18:58
Maçın ardından
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ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Yaptığımız iki küçük hata bize iki puana patladı." dedi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım açısından önemli bir maçın geride kaldığını kaydetti.

Ligde iyi gidişatlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden İldiz, şöyle konuştu:

"Her iki takımı da kutluyorum. Oyunun başında ve sonunda yaptığımız iki hata bize pahalıya patladı. Gereksiz yere geriye düştük, daha sonra beraberlik golünü yedik. Sonuç olarak verdiğimiz mücadeleden memnunum. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yaptığımız iki küçük hata bize iki puana patladı. Eskişehirspor olarak her maçta puan veya puanlar almak için çalışıyoruz. Lig daha çok su götürecek. Ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. İki takım taraftarı hem Eskişehir'in hem de Adana'nın futbol kenti olduğunu gösterdi. Dayanışmaları inanılmazdı. İki takım da onlara iyi futbol seyrettirdi. Sahamızda kazanmak isterdik, ancak olmadı."


- Uğur: "Futbol adına güzellikler vardı"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, maça golle başladıklarını anımsatarak, kendileri adına iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Futbol adına çok iyi bir atmosfer olduğunu anlatan Uğur, "Maçın sonu da çok iyi oldu. İnanılmaz derecede tribündeki taraftar ve sahadaki futbol adına güzellikler vardı. İki takımın taraftarını ve futbolcularını gönülden kutluyorum. Galibiyet şansını da yakaladık. Adana Demirspor adına her puan önemli. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirFutbolMaçın ArdındanMustafa UğurYücel İldiz
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