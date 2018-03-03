Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Maçın ardından

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: - "Buradan galip gelmek istedik ama 1 puanla yetindik" - "Bursaspor maçını kazanarak önümüze bakacağız ve bu takımı ligde tutacağız"

03 Mart 2018 Cumartesi 16:33
Maçın ardından
banner230


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, eksik oyuncuları bulunmasına rağmen çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buz, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "Buradan galip gelmek istedik ama 1 puanla yetindik. Karşılaşmada Serdar Güler, Özer Hurmacı, Numan Çürüksu ve Umar Aminu gibi önemli oyuncularımızdan yararlanamadık ama takımımız elinden gelen her şeyi yaptı. Mücadelemiz iyiydi. Son 3 haftada içeride kazanmış Kasımpaşa'ya karşı öne geçtik ama kısa bir zaman içerisinde gol yedik. İkinci yarıda ilk 15 dakika fazla geriye yaslandık. Sonra oyuna ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı kazanabilecek pozisyonlar bulduklarını aktaran Buz, "Son dakikada Cikalleshi'nin yakaladığı bir pozisyon var eğer onu atsaydı bizim iyi olacaktı. Kasımpaşa'nın da kaçırdığı pozisyonlar vardı. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Her puan çok önemli. Özellikle son haftalarda kaybettiğimiz puanlara baktığımız da Sivasspor deplasmanında son 8 dakikada kaybediyoruz. Hep bu takım kırılacak diye bekliyoruz. Tabii bu kırılmayı pozitif anlamda bekliyoruz. Çalışarak bunun üstüne gidiceğiz. Haftaya oynayacağımız Bursaspor maçını kazanarak önümüze bakacağız ve bu takımı ligde tutacağız." şeklinde konuştu.


Anahtar Kelimeler:
FutbolKasımpaşaOsmanlısporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim