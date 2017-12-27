Maçın ardından

KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 yenen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu şartlarda 2017'nin son maçını kendi evimizde taraftarımızın önünde galibiyetle bitirmek, sanıyorum herkese moral oldu." dedi.

Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki ayaklı bir müsabakanın ilk etabını sahalarında kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Küçük bir avantaj elde ettiklerini aktaran Mehmet Özdilek, şöyle konuştu:

"Bu maçın bir de Trabzon'da rövanşı var. Kolay olmayacak tabii. Son 4 günde mücadele gücü yüksek iki maç oynadık. Birisi Fenerbahçe diğeri de bugün oynadığımız maç. Ciddi eksikliklerimiz olmasına rağmen sahada mücadele gücü yüksek bir Konyaspor takımı vardı. Bu tür kupa müsabakalarında gol yemeden bitirmek önemli. Rakibimiz çok uzun zamandır kaybetmeyerek ve moralli bir şekilde geldi. Kupanın da iddialı takımlarından birisi. Dolayısıyla bu şartlarda 2017'nin son maçını kendi evimizde taraftarımızın önünde galibiyetle bitirmek, sanıyorum herkese moral oldu."

Özdilek, devre arasında takımın eksiklerinin giderileceğini belirterek, "İkinci yarıya çok daha güçlü ve sağlam bir Konyaspor olarak başlayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





- Trabzonspor cephesi





Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Konya'dan avantajla dönmek istediklerini ancak istedikleri gibi olmadığını söyledi.

Böyle maçlarda mecburen bazı oyunculara fırsat vermek zorunda olduklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlarımızı görme açısından çok iyi bir müsabaka oldu. İlk yarıda üstünlüğümüz vardı ama ikinci yarı tamamen üstündük. Son pas ve son vuruşları maalesef değerlendiremedik. Biz camia olarak takım olarak bu skoru kaldırabilecek güçte bir takımız. Trabzonspor için lig ikinci yarı başlayacak. Kupada da aynı şekilde. Biz iki tarafta da gitmek istiyoruz. Ben takımıma yürekten inanıyor ve güveniyorum. Bu skoru da kendi sahamız ve seyircimiz önünde çevireceğiz. Mutlaka daha iyi neticeler alacağız. Bu maça fazla üzülmüyorum. Üzüldüğüm tek şey girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek."