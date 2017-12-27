KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ağırladığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Antalyaspor gibi önemli bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sumudica, maça iyi başlamadıklarını ama istedikleri sonucu elde ettiklerini aktardı.

Takımının 1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirme başarısı göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Galip gelmek isteğimiz bir maçtı ve sonucu aldık. Maça iyi başlamadık ilk yarı 1-0 yenik durumdaydık. İkinci yarıda oyuncularımın gayretiyle maçı almasını bildik. Bu çok önemli. Süper Lig’den bir takımla oynuyorsunuz. Böyle takımlara karşı geriden gelip oyunu çevirmek çok zor. Bu da tabii bizim büyük bir takım olduğumuzu gösteriyor. Kazandığımız için çok mutluyum, oyuncularımı kutluyorum."





- Antalyaspor cephesi





Antalyaspor Teknik Sorumlusu David Badia Cequier de oyuncularının sahada çok önemli bir efor harcadığını belirtti.

İlk yarı oyunu domino eden tarafın Antalyaspor olduğunu aktaran Cequier, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi bazı sıkıntılar ve sakat oyuncular var. İlk yarı önde olan taraf bizdik. Baktığımız zaman rakip takımın hocası ilk 30 dakikada 2 oyuncu değişikliğine gitti. Onlara zorluk çıkardık. Maalesef ikinci yarı iki golü 3-4 dakika arayla yedik. 2-1’lik skor bizim için önemli değildi. Oyuncu değişikliğine gidemediğimiz için son dakikalarda yenilen bir gol var. Futbolcularım yapmış olduğu mücadeleden dolayı çok yorgun düştü. Bu sebeple 3'üncü golü yedik. Bu oyuncu grubunun sahada gösterdiği karaktere, duruşuna bakarsak ikinci maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Eminim ki ellerinden geleni yapacaklardır. Attığımız gol çok değerli, turu geçmek için işimize yarayacaktır."

