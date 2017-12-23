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Maçın ardından

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: - "Öz veriyle, isteyerek, coşkuyla, takımdaşlık ruhunu geliştirerek böyle bir takım ortaya çıkıyor ve hem Başakşehir'i hem de Beşiktaş'ı yenebiliyor. O yüzden oyuncularımı bir daha kutluyorum"

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:03
Maçın ardından
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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettikleri Beşiktaş'ı 2-1 yendiklerini için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aybaba, derslerine iyi çalıştıklarını belirtti.

Kalitesi çok yüksek bir takımla karşılaştıklarını, pozisyon bularak maçı kazanmayı hedeflediklerini aktaran Aybaba, şöyle konuştu:

"Gerçekten de öyle oldu. Final paslarını doğru kullanabilseydik birkaç net pozisyonumuz daha olabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz kısıtlı kadro ve düşük bütçeyle inanılmaz mücadele ediyorlar, çok iyi şeyler yapıyorlar. Karşı takımın yedek oyuncuları ısınmaya giderken sanki önümüzden milli takım geçti. Biz de neyi nereye koyarız diye bakıyoruz. Bu bizim kulübün bütçesiyle, düşüncesiyle de bağlantılı bir şey. Eleştirilecek bir şey değil. Öz veriyle, isteyerek, coşkuyla, takımdaşlık ruhunu geliştirerek böyle bir takım ortaya çıkıyor ve hem Başakşehir'i hem de Beşiktaş'ı yenebiliyor. O yüzden oyuncularımı bir daha kutluyorum. Sezonun ikinci yarı daha iyi hazırlanmamız ve takviye yapmamız lazım. Bizim amacımız göze hoş gelen, keyif veren, herkesin seyrettikten sonra mutlu olduğu, önce şehrini temsil eden sonra Türk futboluna katkı veren bir takım yaratmaktı. Bu konuda çok mutluyum."

Aybaba, maça oyuncuları iyi hazırladıklarını, plan işleyince de her şeyin çok güzel olduğunu ifade etti.

Kadrolarında daha önce Süper Lig'de oynayan oyuncu sayısının çok az olduğuna dikkati çeken Aybaba, hedeflerinin ilk 10 içerisinde ligi bitirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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FutbolSamet AybabaSivassporSÜPER LİGTeknik Direktör
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