



ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor'a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için çıktıkları maça iyi başladıklarını belirtti.

Maçın henüz başında 1-0 öne geçtiklerini anlatan İldiz, "Beklenmedik bir anda bir hatadan gol yedik. Oyunumuz bozuldu. Daha sonra galibiyet kovalamaya devam ettik. İkinci yarısı rakibin ceza alanında geçen bir maçtı ancak çok gol kaçırdık. Rakip iki gol buldu. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz." diye konuştu.







- Adanaspor cephesi





Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı oynadıklarını kaydetti.

Sezon başından bu yana deplasman galibiyeti alamadıklarını hatırlatan Özköylü, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine olumsuz bir deplasman karnesiyle buradaydık. 15 günlük bir kamp dönemi olacak. Eskişehirspor galibiyeti bize moral, motivasyon ve enerji katacak. Maç içindeki ilk 15 dakikasında rakibin oynamasına engel olamadık. Daha sonra golleri attık ve maçı 2-1 kazandık. Onlar da kazanabilirdi. Biz de 3. ve 4. golü bulabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyum. İyi bir direnç ve mücadele ortaya koyduk. İyi bir rakibi, taraftarı önünde yenmeyi başardık."



