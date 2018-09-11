Lucescu'nun gençleştirme operasyonu sürüyor

İSTANBUL(AA) - A Milli Futbol Takımı'nın, teknik direktör Mircea Lucescu ile birlikte başlattığı gençleştirme operasyonu doğrultusunda yaş ortalaması düşüyor.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı maç olan İsveç mücadelesinde yaş ortalaması 3 yaş düştü.

Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,45 iken, dün oynanan İsveç mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,09 oldu.

İlk 11'de 6 değişiklik

Lucescu, İsveç karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı.

Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Caner Erkin ve Volkan Babacan'ın yerine İsveç maçında Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Ömer Bayram, Cengiz Ünder, ve Sinan Bolat'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Terim dönemindeki son maçlar

Mircea Lucescu'dan önce görevde bulunan Fatih Terim yönetimindeki son maçlarda da yüksek bir yaş ortalaması ortaya çıkmıştı.

Terim'in görevden ayrılmadan önce Finlandiya ile oynanan karşılaşmada milli takımın yaş ortalaması 29.18'di. Dün oynanan İsveç maçıyla kıyaslandığında tam 4 yaştan fazla bir yaş ortalaması ile sahaya çıkılmıştı.

Terim'in son maçı olan Kosova karşılaşmasında ise yaş ortalaması 27.27 olarak kayıtlara geçmişti.

İzlanda maçı ilk 11'i

A Milli Futbol Takımının, 6 Kasım 2017'de İzlanda ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adıYaşVolkan Babacan29Kaan Ayhan23Çağlar Söyüncü21Mehmet Topal32Caner Erkin29Emre Belözoğlu37Nuri Şahin29Arda Turan31Oğuzhan Özyakup24Cenk Tosun26Burak Yılmaz32TOPLAM314YAŞ ORTALAMASI28,45İsveç maçı ilk 11'i

A Milli Futbol Takımının, dün İsveç ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adıYaşSinan Bolat30Ömer Bayram27Çağlar Söyüncü22Kaan Ayhan23Zeki Çelik21Mehmet Topal32Okay Yokuşlu24Hakan Çalhanoğlu24Oğuzhan Özyakup25Cengiz Ünder21Cenk Tosun27TOPLAM276YAŞ ORTALAMASI25,09