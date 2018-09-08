TRABZON (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Gelecek için ısrarla bu ekibin üzerinde duracağım. Çok fazla da oyuncu yok zaten. Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nın elemelerini kazanabilecek bir ekip yaratabilmek." dedi.

Lucecsu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak veya kaybetmenin büyük bir sorun olmadığını belirtti.

Yeni bir ekip kurduklarını ifade eden Lucescu, "Kolay değil bu. Rusya ekibi 90'ar dakika oynamış, 6 hafta lig geçirmiş ekibin oyuncuları. Bizim için Serdar, Çağlar, Okay sezonun ilk maçını yaptılar." diye konuştu.

Lucescu, Rusya takımının toplamda 6 kilometre fazla koştuğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tabii rakipte avantajı fizik, ikili mücadeleleri kazanma, taktik olarak daha üstün oluyorlar. Bakarsanız bizim oyuncular kendi kulüplerinde oynamıyor. 2-3-4 günde rekabet edebilecek seviyeye getirebilecek oyuncu grubunu hazırlamak kolay değil. Umut ediyorum bu güzel yapmış oldukları transferlerden sonra kendi kulüplerinde oynayacaklar."

"Hakikaten aptalca bir gol yedik"

İkinci yarıdaki oyunlarından dolayı ekibini tebrik eden Lucescu, "4-5 pozisyon vardı. Biraz aceleci olmasak, kolay top kaybetmesek goller atabilirdik. Kalecileri Zenit'te benim öğrencimdi, bugün harika bir maç çıkardı. Biz de inanılmaz 2 tane hata yaptık. İlk golde Şener itildi ama bu da tecrübedir tabi. İkinci golde de ekibime hiç ofsayt değil, oynayın dememe rağmen hakikaten aptalca bir gol yedik. Gelecek için ısrarla bu ekibin üzerinde duracağım. Çok fazla da oyuncu yok zaten. Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nın elemelerini kazanabilecek bir ekip yaratabilmek." ifadesini kullandı.

"Arkadan gelen gençleri de görmek istiyorum"

Lucesu, şöyle devam etti:

"Bakarsınız sadece Türkiye sezonun başında eylül ayında iki maç yapıyor ve şimdi üç gün sonra bir maç daha yapacağız. Rusya ekim ayında kendi evinde turnuvaya başlıyor. Biz gruptaki tarihlere baktığınız zaman çok da favori olarak durmuyoruz. İkinci yarıdaki oyunumuzun tamamını üç gün sonra yapacağımız maçta tekrar etmek istiyoruz. Buradan daha yukarı seviyeye çıkmak istiyoruz. Önemli olan oyun futbolumuzun seviyesini yükseltmek. Defansta genç oyuncularımız var, bu da çok önemli tabi. Bakacağız."

Oyunda lider arayışı içinde olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise Lucescu, "Benim oyunuma bakarsınız doğru, haklısınız. Yusuf'u denemek istedim. Trabzonspor'da oynarken Galatasaray'a karşı kazanmış bir zafer vardı. Sahayı biliyordu. Oğuzhan'ın değerini çok iyi biliyorum, anlatmaya gerek yok. Arkadan gelen gençleri de görmek istiyorum doğal olarak. Böyle bir karar almıştım" ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz

Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "İnşallah bu gençlerimizin geleceği ümit verici. Sabredeceğiz, destekleyeceğiz. Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz" dedi.

Kasapoğlu maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, futbol ve spor şehri Trabzon'da taraftarın milli takımı yalnız bırakmadığını söyledi.

Tribünlerdeki atmosferin çok güzel olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Malum takımımız genç, henüz bir geçiş sürecinde. Gençlerimiz denediler. İnşallah bu gençlerimizin geleceği ümit verici. Sabredeceğiz, destekleyeceğiz. Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz. Tribünler gayet canlı, güzel." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un her zaman bir spor şehri olduğunu kanıtladığını belirten Kasapoğlu, "Hiçbir maçta milli takımımızı yalnız bırakmıyor. Tabi ki bildiğiniz gibi Trabzon 2024'te aday şehirlerimizden biri. Bugünkü bu seyirci ve bu atmosfer Trabzon şehrinin 2024'teki adaylığımızdaki yerine ne kadar güzel layık olduğunu da ispat etti. Seyircimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu: İnşallah ikinci maçta daha iyi performans gösteririz

Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın çok güçlü ve fiziği iyi olan bir takım olduğunu, çok iyi bir Dünya kupasını geçirdiğini belirtti.

Rakipleri karşısında oyuna iyi başlayamadıklarını ve kötü goller yediklerini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, "İkinci yarıya iyi başlamak istedik ve üç dakika sonra çok kötü bir gol yedik. Benim üç tane yüzde yüz gol şansım vardı. Onları atmam lazımdı bunu tartışmaya hiç gerek yok. Bu seviyede bunları atmam lazım. Bu maçı çabuk unutarak önümüzdeki maça bakacağız. İsveç maçında varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. İnşallah ikinci maçta daha iyi performans gösteririz." şeklinde konuştu.

"Kötü de değildik ikinci yarı şanslarımız vardı ama atamadık"

Milli futbolcu, takımda uyum sorunu olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Birbirimizi tanıyoruz ama beraber oynamıyoruz hiç. Milli takım kampına geldiğimizde zamanımız çok kısıtlı. Yine de zor kolay değil. Bir süre beraber oynayıp da ligdeki gibi olmuyor. Kısa zamanda iyi performans göstermeliyiz. Bugün açık konuşmalıyız istediğimiz gibi oynamadık. Kötü de değildik ikinci yarı şanslarımız vardı ama atamadık." ifadesini kullandı.

Grupta ikinci olarak karşılaşacakları İsveç'in güçlü bir takım olduğunu kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "İsveç'in güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Zor bir maç olacak ama onları da zorlamalıyız. Bu maçı çabuk unutarak hatalarımızı analiz etmeliyiz. İnşallah oradan 3 puanla geri döneriz." dedi.