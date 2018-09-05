Löw'den Mesut Özil açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle milli takımı bırakan Mesut Özil'in tekrar Almanya forması giymesini beklemediğini ifade etti.

Alman teknik adam, Sport Bild dergisine yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in kamuoyuna yaptığı açıklamayla milli takımı bıraktığını ifade ettiğini bu nedenle geri dönüşünü beklemediğini belirtti.

Türk asıllı futbolcunun maruz kaldığı yoğun baskılar nedeniyle, futbolcuya açık olarak destek vermekten kaçınan Löw, artık Mesut için milli takım düşüncesinin olmadığını da kaydetti.

Löw, geçen hafta düzenlenen basın toplantısında Mesut Özil'in son 20-30 yıl içinde yetişen en iyi Alman futbolculardan biri olduğunu söylemişti.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Mesut Özil, açıklamasında Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'i doğrudan eleştirmişti.

Muhabir: Cüneyt Karadağ

