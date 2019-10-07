Liverpool son dakika golüyle kazandı
Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 yenerek 8'de 8 yaptı.
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 yendi.
Ligde yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, 8. hafta mücadelesinde Anfield Road Stadı'nda sezonun formda ekiplerinden Leicester City'yi ağırladı.
İlk yarıyı 40. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle 1-0 önde kapatan Liverpool, James Maddison'ın 80. dakikada attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi.
Uzatma bölümünde Mane'nin ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen James Milner, 90+4. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı.
Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Liverpool karşısında 90 dakika sahada kaldı.
Aynı saatte başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Burnley-Everton: 1-0
Watford-Sheffield United: 0-0
Norwich City-Aston Villa: 1-5
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