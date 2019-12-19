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Liverpool Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Avusturya'nın Salzburg takımından Japon hücum oyuncusu Takumi Minamino'yu renklerine bağladı.
Spor 19.12.2019, 14:29
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İSTANBUL (AA) - Liverpool Kulübü, 24 yaşındaki Takumi Minamino ile transfer döneminin açılacağı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kanat oyuncusu, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Minamino, 2015'te Japonya'nın Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olmuştu.
Japon futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 9 gol attı.
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