Liverpool, Arsenal'i Salah ile yendi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Arsenal'i 3-1 yendi.
Ligin üçüncü haftasında oynanan şampiyonluk adaylarının mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 49. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Arsenal'in tek golünü, 85. dakikada Lucas Torreira kaydetti.
Arsenal'de Mesut Özil, takımın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Lige 3'te 3 yaparak başlayan ve puanını 9'a çıkaran Liverpool, 3. haftayı da lider tamamlamayı garantiledi. Arsenal ise maç fazlası ve 6 puanla 2. sırada yer aldı.