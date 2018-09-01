Liverpool 4'te 4 yaptı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.
Ligin dördüncü haftasının açılış mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'da Liverpool'u ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 10. dakikada Sadio Mane, 45. dakikada ise Roberto Firmino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Leicester City, 63'üncü dakikada Rachid Ghezzal'ın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Liverpool'un 72 milyon avro karşılığında transfer ettiği kaleci Alisson'un yenen goldeki büyük hatası, dikkati çekti.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma, Liverpool'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Çıktığı 4 lig maçını da kazanan Liverpool, puanını 12'ye çıkardı.
Leicester City'nin yeni transferlerinden milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giymedi.
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu