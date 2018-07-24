Litvanyalı anne-kız şampiyonalara Erciyes'te hazırlanıyor





KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Litvanya Kadın Milli Bisiklet Takımı sporcusu Olivija Baleisyte, Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'na antrenörü olan annesi nezaretinde Kayseri'de hazırlanıyor.

Erciyes Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Litvanya Milli Takımı sporcularından Olivija Baleisyte (20), 10 yıldır annesiyle zorlu yolları beraber aşıyor.

Çocukluk döneminde yeteneğini keşfeden antrenör annesi tarafından bisiklet sporuna yönlendirilen Olivija, annesi Solveiga Baleisyte'nin antrenörlüğünde uluslararası müsabakalara hazırlanıp, kupalar kazanıyor.

Annesi ve takım arkadaşlarıyla Erciyes Dağı'nda çalışmalarını sürdüren Olivija Baleisyte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin tavsiyesiyle bisiklet sporuna başladığını belirtti.

On yıldır antrenörlüğünü yapan annesinin desteğiyle çeşitli şampiyonalarda dereceler elde ettiğini belirten Olivija, şunları kaydetti:

"2016 yılında İtalya'da düzenlenen yarışmada dünya gençler şampiyonu oldum. Annemle beraber yarışlara hazırlanıyorum. Bu, benim için bazen çok iyi bazen de çok zor. Ancak onun için daha zor olduğunu düşünüyorum. Bazen düşüp sakatlanıyorum. Antrenörüm annem olduğu için daha çabuk etkileniyor. Beraber çalışmak ise çok iyi bir duygu, benim için çok büyük avantaj."

Geleceğe dair en büyük hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Olivija, annesi ile çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.





- Solveiga Baleisyte: "Bazen annelik duygularımı bastıramıyorum"





Antrenör olarak 12 yıldır görev yapan Solveiga Baleisyte, kızını yarışlara hazırlanmanın kendisini mutlu hissettirdiğini söyledi.

Solveiga Baleisyte, kızı Olivija'nın küçük yaşlarda çok iyi bisiklet kullandığını fark ettiğini ve bu durumu avantaja çevirmek için kızının antrenörü olmaya karar verdiğini aktardı.

Bu durumun kızının elde ettiği başarılara yansıdığını anlatan Solveiga Baleisyte, "Aslında aile bireylerinin bu şekilde çalışması hiç tavsiye edilecek gibi değil. Bazen annelik duygularımı bastıramıyorum." diye konuştu.

2016 yılında kızı dünya gençler şampiyonu olduğunda ağladığını belirten Solveiga Baleisyte, "Kızım kendisinin elde ettiği başarılarda benim de etkimin olduğunu düşünüyor. Bunu kendisi de dile getiriyor, 'Sen olmasaydın ben dünya şampiyonu olamazdım.' diyor." ifadelerini kullandı.

Kızıyla profesyonel bir çalışma yürüttüklerini ve birbirlerine destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Solveiga Baleisyte, Erciyes Dağı'nın yüksek irtifa kampı için çok ideal bir ortam olduğunu, burada çok verimli kamp dönemi geçirdiklerini sözlerine ekledi.