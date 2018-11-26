Lise Basketbolda Altınyıldız 2 Kupa Kazandı

Altınyıldız Koleji Lise Kız Basketbol takımı Nevşehir Birincisi olurken, Lise Erkek basketbol takımı Nevşehir 2.olarak büyük bir başarı daha kazandılar.Takımlarımızı kutluyor,bşarılarının devamını diliyoruz.

Altınyıldız Koleji Lise Genç Kız Basketbol Takımı 2018-2019 öğretim yılında Nevşehir Şampiyonu oldu.

Geçen öğretim yılında Türkiye yarı finalisti olarak büyük bir başarı kazanan Lise Genç Kız Basketbol Takımımız bu öğretim yılında da Nevşehir’i Türkiye Şampiyonası grup maçlarında temsil edecek.

Lise Genç Kız Basketbol kategorilerinde Nevşehir’i temsil edecek olan takımımıza başarılar diliyor, yetişmelerinde emekleri olan Yöneticilerimize ve Beden Eğitimi Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 10:45