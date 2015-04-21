Liglerde Altınordu Haftası

PTT 1. Lig’deki İzmir derbisinde Karşıyaka’yı 5-0’lık skorla farklı mağlup eden Altınordu’nun genç takımları da başarılı bir haftayı geride bıraktı.Altınordu’nun A Takımı PTT 1. Lig’deki İzmir derbisinde Karşıyaka’yı 5-0 yenerken, kırmızı-lacivertlilerin Coca-Cola Gelişim Ligleri’nde mücadele eden U14, U15, U16, U17 ve U18 ekipleri de haftayı galibiyetle kapattı.Altınordu’nun 1. ve 2. Dönem Genç Takımlar kategorisindeki U14, U15, U16, U17 ve U18 ekipleri, liglerinde 5’te 5 yaparlarken, attıkları 24 gole karşılık kendi kalelerinde ise sadece 1 gol gördüler. Haftanın en farklı galibiyetlerini U14 ve U17’ler, Nazilli Belediyespor karşısında 6-0’lık skorlarla elde etti. Aynı rakiple oynanan diğer iki maçta U16’lar 5-0, U15’ler ise 3-0’lık galibiyetlerle sahadan ayrıldı. U19 1. Ligi’ndeki zorlu maçta ise U18 ekibi, Karşıyaka’yı 4-1 mağlup etti.U14, U15, U16 ve U17 liglerinde takımların maçları sona erdi. U19 1. Ligi’nde ise 28. hafta maçları geride kaldı. Normal sezonu U14’ler 53 puanla 4. sırada, U15’ler 50 puanla 3. sırada, U16’lar 55 puanla 4. sırada, U17’ler 48 puanla 5. sırada noktaladılar.U19 1. Ligi’nde lider durumda olan U18’ler, bitime 6 hafta kalmasına rağmen en yakın takipçisi Samsunspor’un 15 puan önüne geçti. 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberliğe ulaşan ve yenilgi yüzü görmeyen U18’ler, bu performansıyla 74 puana ulaşmayı başardı.Altınordu takımları, gelişim liglerinin ilk devresinde 1 ve 2 yaş küçük kadrolarla mücadele ediyordu. İkinci yarının başlamasıyla birlikte U18’ler hariç tüm takımlar kendi yaş grubuna döndü. U18’ler, 1 yaş küçük kadroyla oynadığı U19 Ligi’nde mücadelesini sürdürdü.