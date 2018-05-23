Ligin yenileri sezonu





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkan Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, bu yıl topladıkları 141 puanla ligin yeniden 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995'ten bu yana, alt ligden gelip sezon boyunca toplamda en fazla puana ulaşan ekipler oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 2 sırayı alan Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off finalinde Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de başarılı sonuçlara imza attı.

Ligin yenilerinden Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, 34 haftalık periyodu 49'ar puanla, Evkur Yeni Malatyaspor ise 43 puanla bitirdi.





- Son 24 yılın en iyi üçlüsü





Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezon toplam 141 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın puan toplamlarına göre en başarılısı oldu. Bu üç ekibin puan ortalaması 47 olarak gerçekleşti.

Daha önce en iyi performans, 2012-2013'te toplamda 135, ortalamada 45 puana ulaşan Akhisar Belediyespor-Elazığspor-Kasımpaşa üçlüsüne aitti.

1994-1995'ten bu yana, alt ligden geldikten sonraki sezon Süper Lig'e en iyi başlangıcın yapıldığı ilk 5 sezon ve takımların performansı şöyle:

Sezon Takımlar O G B M A Y P 2017-2018 Sivasspor 34 14 7 13 45 53 49 Yeni Malatyaspor 34 11 10 13 38 45 43 Göztepe 34 13 10 11 49 50 49 2012-2013 Kasımpaşa 34 14 8 12 48 37 50 Elazığspor 34 10 13 11 31 46 43 Akhisar Belediyespor 34 11 9 14 36 44 42 2014-2015 İstanbul Başakşehir 34 15 14 5 49 30 59 Mersin İdmanyurdu 34 13 8 13 54 48 47 Balıkesirspor 34 6 9 19 48 69 27 2015-2016 Osmanlıspor 34 14 10 10 52 36 52 Antalyaspor 34 12 9 13 53 52 45 Kayserispor 34 7 13 14 25 41 34 2003-2004 Konyaspor 34 10 14 10 53 54 44 Akçaabat Sebatspor 34 11 9 14 45 53 42 Çaykur Rizespor 34 13 3 18 37 53 42





- Bu sezon kimse veda etmedi





Son 24 sezonda 7. kez ligin yeni ekiplerinden herhangi biri, ligden düşmedi.

Bu sezondan önce 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016'da Süper Lig'e o yıl çıkan ekiplerden hepsi ligde kalmayı başarmıştı.





- En başarılısı Medipol Başakşehir





Son 24 sezonda alt ligden gelip en başarılı olan takım, 2014-2015'teki performansıyla İstanbul Başakşehir (Medipol Başakşehir) olurken, İstanbul temsilcisini 2015-2016'da 52 puana ulaşan Osmanlıspor ve 2012-2013'te 50 puan toplayan Kasımpaşa izledi.



Bu üç ekibi ise bu sezonki 49'ar puanlık performanslarıyla Demir Grup Sivasspor ve Göztepe'nin yanı sıra 2000-2001'de aynı puana ulaşan Yimpaş Yozgatspor takip etti.

