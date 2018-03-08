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Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

08 Mart 2018 Perşembe 15:27
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Mart Pazar:

13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

Muhabir: Ercan Çakar

Anahtar Kelimeler:
FutbolHakemSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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