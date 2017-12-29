Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

18. hafta

19 Ocak Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Ocak Cumartesi:

14.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

19.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

21 Ocak Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

14.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.30 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19. hafta

26 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

27 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.30 Göztepe-Kayserispor (Bornova)

19.30 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom)

28 Ocak Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)