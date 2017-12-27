Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa süprizi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yenmeyi başardı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:14
Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa süprizi
banner230

GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

14. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Korkishko'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas gerisinde yükselen Dialiba kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dodo önündeki oyuncuları çalımlayarak altıpas içerisinde şutunu attı ancak top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Maçın ilk yarısı Akın Çorap Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

65. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Caner Arıcı'nın sağdan ortasında Dale yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda direğe çarpan top kaleci Mert Günok'un sırtına çarparak filelere gitti: 2-0

70. dakikada soldan topla ceza sahasına giren Korkishko'ya Uğur Uçar'ın yaptığı müdahale sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada penaltı atışını kullanan Korkishko, takımını 3-0 öne geçirdi.

75. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'e düşürdü. İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışında kafayla topa dokunan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1

90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dodo pasını Oğuzhan Öztürk'e aktırdı. Oğuzhan'ın vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Gültekin Yetgin

Anahtar Kelimeler:
Akın Çorap GiresunsporMedipol BaşakşehirSporSÜPER LİGTFF 1. LigZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim