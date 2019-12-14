Son Dakika

Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 15. haftada yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen...

Spor 14.12.2019, 12:10
Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
banner230

SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 15. haftada yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma oynayan ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı.

#Demir Grup Sivasspor #Futbol #Spor Toto Süper Lig
Yorumlar (0)
banner287
banner269
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@