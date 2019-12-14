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Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 15. haftada yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen...
Spor 14.12.2019, 12:10
SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 15. haftada yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma oynayan ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı.
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