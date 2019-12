Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, liderliklerini sürdürmek için Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geride kalan haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Takımıyla gurur duyduğunu aktaran Çalımbay, maçlarda hiç bir zaman oyundan kopmadıklarını ve çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarını en iyi şekilde bitirmek istediklerini vurgulayan Çalımbay, "Devre arasına inşallah iyi bir şekilde girersek devre arasını çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.





- "Fenerbahçe karşılaşması kolay bir maç değil"





Ligde hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandıklarını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip. Bu maça hangi kadroyla çıkacaklarını bile bilmiyoruz. Tabii ki maçlarını seyrediyoruz, seyrettiriyoruz. Çok dikkat edeceğiz, özellikle sahamızda kesinlikle kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var, esas onlara büyük görev düşüyor. Onlar tribünleri doldurursa o zaman daha iyi daha coşkulu bir takım mutlaka görecekler. Taraftarlarla bütünleşip bu zor maçımızı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe karşılaşması kolay bir maç değil, üç ihtimalli bir maç. Fenerbahçe için de bizler için de çok önemli bir maç. Buralara kadar çok kritik maçları geçip geldik. Bulunduğumuz yeri korumak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın, Fenerbahçe maçında sarı kart cezalısı olduğunu anımsatan Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın da hafif sakatlığı nedeniyle 2 gün takımdan ayrı çalışacağını söyledi.





- "Takımımın bozulmasını kesinlikle istemem"





Kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları hakkında çıkan transfer söylentilerini de değerlendiren Çalımbay, bunun normal olduğunu ifade etti.

Sivasspor'daki yerli oyuncuların çok güzel form grafiği yakaladığına dikkati çeken Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bütün takımlar tabi ki böyle oyuncuları ister. Arkadaşlarımın istenmeleri ve devamlı gündeme gelmeleriyle gurur duyuyorum. Takımımın bozulmasını kesinlikle istemem, hatta takımın içerisine bir iki tane daha iyi oyuncu bulmak gerekiyor. Takımdaki dengeyi hiç bozmak istemem. Çünkü Türkiye'de maddi açıdan hiçbir sıkıntısı olmayan, futbolcusuna her şeyini gününde ödeyen bir kulüp. O yüzden eğer alabilirsek bize ayak uyduracak, dengeyi bozmayacak bir iki tane oyuncu alacağız. Zaten çok mütevazı, uyum içerisinde giden bir takımımız var. Onun için bunu bozmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın durumu da yönetimimize bağlı."





- "Hemen şampiyon olunmaz"





Sivasspor'un şampiyon olup olmayacağının sorulması üzerine Çalımbay, şampiyonluk için oynanılan oyunu yeterli görmediğini belirtti.

Oynanılan oyunun üzerine çıkılması gerektiğine işaret eden Çalımbay, "Her şeyden önce her maç tribünlerin doldurulması gerekiyor. Ne kadar çok onlar yanımızda olursa o zaman daha başarılı olursunuz. Bir sürü şeyler var, hemen şampiyon olunmaz. Konuşulur, edilir ama bu iş kolay değil, çok zor. Bir kere altımızda çok iyi takımlar var, puan farkı fazla yok. Onun için çok dikkatli ve kendimizi bilerek gitmemiz gerekiyor. Her şeyin farkındayız ve maç maç bakıyoruz." diye konuştu.





- Fenerbahçe mesaisi başladı





Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı oyuncular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı, Mert Hakan Yandaş ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu.



Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.