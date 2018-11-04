Lider Gençlerbirliği, Giresunspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yarın Giresunspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenman...