Lider Gençlerbirliği, Giresunspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yarın Giresunspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çıkış çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma öncesinde oynadığı 10 maçta 28 puan toplayan Gençlerbirliği lider durumda bulunurken, Giresunspor'un 14 puanı var.