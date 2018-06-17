Kupanın güçlü ekipleri ilk maçlarına çıkacak

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, yarın F ve G gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında F Grubu'nda İsveç ile Güney Kore, Nizhny Novgorod şehrinde karşı karşıya gelecek. Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 15.00'te başlayacak.

Yarının ikinci maçında, G Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Belçika sahaya çıkacak. Soçi'deki Fisht Stadı'na oynanacak mücadelede Belçika ile Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkacak Panama karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18.00.

Rusya'ya 52 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek için gelen İngiltere de turnuvadaki ilk maçına yarın çıkacak. G Grubu mücadelesinde İngiltere ile Afrika temsilcisi Tunus karşı karşıya gelecek. Volgograd Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Muhabir: Hilmi Sever