Kupada üçüncü tur kuraları çekildi

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kupada üçüncü turda, ikinci turda rakiplerini eleyen 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de yer alan Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de bulunan 18 ekip ve TFF 2. Lig'deki 36 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçları 25-26 ve 27 Eylül'de yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda eşleşmeler şöyle:

Adana Demirspor-Yeni Orduspor

Tire 1922-Sivas Belediyespor

İstanbulspor-Bağcılarspor

Şile Yıldızspor-Adanaspor

MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor

Anagold 24 Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep

Şanlıurfaspor-Yomraspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor

Giresunspor-Kocaelispor

Bozüyük Vitraspor-Denizlispor

Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa

Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe

Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor

Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor

Gaziantepspor-Dersim 62

Nazilli Belediyespor-Tokatspor

Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor

Bartınspor-Sarıyer

Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003

Maltepespor-Menemen Belediyespor

Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor

Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa

Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor

Gümüşhanespor-Silivrispor

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor

Boluspor-Payasspor

Kilis Belediyespor-Osmanlıspor

Kardemir Karabükspor-Körfezspor

Kırşehir Belediyespor-Altay

Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare

Erbaaspor-Eskişehirspor

Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor

Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş-Sakaryaspor

Eyüpspor-Pazarspor

Altındağ Belediyespor-Manisaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

Pendikspor-Altınordu

Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük

Diyarbekirspor-Samsunspor

Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu

Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor

Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor

Erzin Belediyespor-Ümraniyespor

Hatayspor-Esenler Erokspor

1461 Trabzon-Tuzlaspor

Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü

Muhabir: Emre Doğan