Kupada Kırklarelispor Başakşehir karşısında son anda beraberliği yakaladı

İSTANBUL (AA) - 79. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic, sağ çaprazdan bekletmeden şutunu çekti. Kaleci İbrahim'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

81. dakikada GMG Kırklarelispor'un gelişen atağında Caner Koca'nın pasıyla topla buluşan Mert Sinan Pekesen, ceza sahasından şutunu attı. Kerim Frei'a çarpan top kaleci Volkan'ı yanılttı ve filelere gitti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90+3. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir'in atağında Visca'nın ara pasıyla topla buluşan Demba Ba, kaleci İbrahim Demir'i geçtikten sonra, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, atağın başlangıcında Demba Ba'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

90+5. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan Bahadır Çiloğlu'nun yaptığı ortayı, Yusuf Çelik kafa ile indirdi. Boş pozisyonda topu önünde bulan Deniz Ataç, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan'ın bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



