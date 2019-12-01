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Kupada 5. tur maçların hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Spor 01.12.2019, 13:09
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri şunlar:
13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker
18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük
Muhabir: Ercan Doğan
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