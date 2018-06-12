Kupa tarihinin en farklı galibiyeti Macaristan'dan

İSTANBUL (AA) - Dünya Kupası finallerinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.

Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.

Macaristan ayrıca 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.

Bu arada Türkiye de 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yenerek, kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.

En gollü maçlar

Dünya kupalarının en gollü maçı, 1954'de İsviçre'de düzenlenen şampiyonada oynandı.

Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken, sporseverler bu karşılaşmada toplam 12 gol gördü.

1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.