Kupa derbisinde gergin dakikalar

İSTANBUL (AA) - Karşılaşmadaki ilk gerginlik ilk yarının son anlarında yaşandı. Fenerbahçe'nin korner kazandığı 44. dakikada sarı-lacivertli oyuncularla Tolgay Arslan arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli oyunculardan Alper Potuk, Tolgay'ı itince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Derbi mücadelesinin ilk yarısında gerginlik, ikinci yarıda daha da büyüdü. Beşiktaş yarı alanında rakibinin faulüyle Pepe yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Gerginliğin içinde yer alan Ricardo Quaresma, Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Quaresma, gördüğü kırmızı kartın ardından sinirlerine hakim olamayarak De Souza'nın üstüne yürümeye çalıştı. Beşiktaşlı oyuncuların yanı sıra sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel, Quaresma'yı sakinleştirmekte zorlandı.

Yaşanan gerginlik sonrası Fenerbahçe'den Mehmet Ekici de sarı kart gördü. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman da saha içine kadar gelerek iki takım oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Kocaman, sarı kartı olan Volkan Demirel ile de kısa bir görüşme yaptı.

Karşılaşma, yaşanan gerginliğin ardından kaldığı yerden devam etti.

Muhabir: Ercan Doğan



