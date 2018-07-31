"Kulüplerimizi sıkıntılarından kurtaracak tedbirler düşünüyoruz"





İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, kulüpleri içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtaracak tedbirler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Erol Bedir, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son yılların en güzel toplantısını yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Başkanların büyük çoğunluğu katıldı. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala böyle bir toplantının olması ve problemlerin masaya yatırılması mutlu etti. Kulüpler Birliği yönetimi olarak yarın Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret edeceğiz. beIN Sports ile görüşeceğiz. Saat 11.30'da Sayın Spor Bakanımızın başkanlığında TFF'de yine bir toplantımız var. Tüm kulüp başkanları katılacak. Sıcak günler yaşıyoruz. Kulüplerimizi bir takım sıkıntılarından kurtaracak tedbirler düşünüyoruz. Bu toplantıdan çıkan sonuçları yarın hep birlikte değerlendiririz. Kulüpler Birliği Vakfı tavsiye makamında olsa da milyonları temsil ediyor. Bu gücümüzü kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacağız."

Bedir, toplantıda masaya yatırılan diğer konular hakkında ise, "Sahadaki şiddet olayları, deplasman takımlarına uygulanacak prosedürler, kulüplerin mali yapıları ve menajer ücretleri de konuşuldu. Menajer ücretlerinin kulüpleri batırma noktasına götürdüğü bir ortamdan geldik. Menajerlik ücretlerinin belirli bir limit içinde olması tavsiyesini yaptık. Yarın federasyon ile görüştükten sonra bu kararlar ete kemiğe bürünür." ifadelerini kullandı.





- "Transferi tamamladık"





Kayserispor'un transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Erol Bedir, şu değerlendirmede bulundu:

"Transferi 6-7 oyuncuyu kadromuza katarak tamamladık. Transfer döneminin bitmesine 1 ay var. Giden oyuncumuz olursa veya hocamız fırsat transferi düşünürse takviye yaparız ama bunun dışında kendimizi lige hazır hissediyoruz. Resmi teklif alan birkaç oyuncumuz var ama herkesin tahmin ettiği oyuncularla ilgili değil. Bizi ya da oyuncularımızı tatmin edecek teklifler olmadığı için değerlendirmedik. Yerli oyuncularımıza yapılan bir teklif yok. Bizden oyuncuyu kim alabilir? Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş. Onların da UEFA ile yaptığı anlaşmalar gereği tedbir içindeler. Bu yıl kardeş kardeş kimse kimseden oyuncu almadan ligi tamamlarız diye düşünüyoruz."

Bedir, hedeflerinin bu sezon ligi geçen seneye göre daha iyi bir konumda bitirmek olduğunu sözlerine ekledi.



