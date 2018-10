"Kulübümüzün kasasından çıkan her kuruşun hesabını yapıyoruz"

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, sezon başından beri şeffaf bir yönetim sergilediklerini belirterek, kulübün kasasından çıkan her kuruşun hesabını yaptıklarını bildirdi.

Kulluk, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Konyaspor yönetiminin yaptığı son genel kurulda delegelerin talebiyle kentin mülki ve idari amirlerinin tavsiyesiyle şeffaf bir bilgilendirme politikası izleme kararı aldıklarını kaydetti.

Bu çerçevede hazırlanan raporun amacının kulübe katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Kulluk, "Amacımız, kulübümüze iyi niyetle katkı sağlamak için mesailerini harcayan yönetim kurullarının icraatlarını eleştirmek, yargılamak, suçlamak, kasıt aramak değildir. Amacımız sadece nasıl bir kulübü devir aldığımıza ilişkin durum tespiti yapabilmektir." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan "Hesap İncelemeleri Denetim Raporu"nun kulübün önünü görme ve mali disiplinle ilgili alınacak kararlar açısından son derece faydalı olduğuna değinen Kulluk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün kasasından çıkan her kuruşun hesabını en ince ayrıntılarına kadar yapıyoruz. Bu bağlamda göreve gelir gelmez yaptığımız açıklamalarda camiamızdan ve taraftarımızdan gizli saklı bir şey yapmayacağımızı ve mümkün olan her platformda da paylaşılabilecek her türlü bilgi, belge, doküman ile icraatları belirli aralıklarla yayınlayacağımızı ifade etmiştik. Sezon başından bu yana şeffaflık politikamız gereğince kamuoyu ile paylaştığımız bir takım icraatların yanında, hesap inceleme denetim raporları hazırlayarak şehrimizin yönetiminde söz ve yetki sahibi olan idari ve mülki amirlere gönderdik. Atiker Konyasporumuzun sağlam temellere oturması ve kendine büyük hedefler belirlemesi için kulübümüzün dernek/vakıf ciddiyeti ve anlayışıyla yönetilmesi gerekmektedir. Nitekim yönetim kurulumuzda her hafta yapmış olduğumuz toplantılarda kulübümüz için yapılacak her şey oy birliği ile karar altına alınmaktadır. Kulüpte olan bitenler yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızın bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir."

Yönetim kurulu üyelerinin deplasman organizasyonlarını kendi ceplerinden karşıladığını aktaran Kulluk, "Bu hassasiyetle başladığımız görevimize bundan sonra da aynı ciddiyet, şeffaflık ve anlayışla devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde denetleme kurulumuzun asli görevleri arasında yer alan incelemelerini ve icraatlarımızla ilgili raporları resmi internet mecralarımızdan yayınlayacağız." açıklamasında bulundu.