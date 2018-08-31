ESKİŞEHİR (AA) - Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da alacaklıların "muvafakat belgesi" vermemesi nedeniyle henüz transfer yasağının kaldırılamadığı bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Türk futbol kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Eskişehirspor'un, tarihindeki en zor zamanlardan geçtiği belirtildi.

Kulübün bütün varlığıyla yok olmanın eşiğinde olduğu, cansiparane bir mücadele verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçmiş dönemlere ait borçların ertelenerek, lisansların çıkartılabilmesi için gereken meblağlarla ilgili alacaklı kişilerin muvafakat vermemesi dolayısıyla kulübümüz henüz transfer yasağını kaldıramamıştır. Son transfer döneminde kadromuza katılan Kerim Avcı ve bazı futbolcularımız, başka kulüplerle anlaşmıştır. Halen lisans tescil izni vermemiş eski futbolcularımızı transfer izni vermeye davet ettiğimizi ve izinlerin toplanmaması halinde kulübümüzün yok olmanın eşiğine geleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."