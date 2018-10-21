Köy okulundaki öğrencilerin hokey merakı





KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde kendi imkanlarıyla hazırlandıkları Ragbi ve Bayrak Futbolu Şampiyonası'nda, mayıs ayında küçük kız bayrak futbolunda birinci olmayı başaran Türkmenkarahüyük Ortaokulu öğrencileri, şimdi de hokey yarışmalarında başarıyı hedefliyor.

Türkmenkarahüyük Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Cansu Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır görevde olduğu okuldaki öğrencilerle yeni başarılara koşmak istediklerini söyledi.

Geçmiş yıllarda birçok spor dalında imkansızlıklara rağmen öğrencilerle beraber alternatif imkanlar oluşturduklarını ifade eden Ceylan, azımsanmayacak başarı ve şampiyonluklar elde ettiklerini belirtti.

Türkmenkarahüyük Ortaokuluna 5 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olarak atandığını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığım süre içerisinde öğrencilerimi, bocce, masa tenisi, badminton ve dart gibi birçok spor dalıyla tanıştırdım. Ayrıca bu spor dallarında çeşitli dereceler elde ettik. İl birinciliği elde ettiğimiz spor dalları da oldu. Bunun yanı sıra Konya'yı çeşitli branşlarda Türkiye genelinde temsil etme imkanı da bulduk. En önemlisi, geçen sezon ödünç aldığımız ragbi topuyla turnuvalara katıldık ve Türkiye şampiyonu olduk. Bu yıl da spor dalı olarak yeni olmayan ama okulumuz ve öğrencilerimiz için yeni olan hokey sporuna başladık. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Türkiye ve Hollanda milli takım antrenörleri okulumuza gelerek öğrencilerimize ve bizlere destek oluyorlar."

Hokeyin öğrencilerinde yeni bir heyecan oluşturduğunu vurgulayan Cansu Ceylan, ayrıca hokey sporunun öğrencilerine, okula devamlılık noktasında da büyük katkısı olduğunu sözlerine ekledi.