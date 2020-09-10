Köstekçi gençler balkan şampiyonasında görev yapacak

NEVŞEHİR(MHA) 12 - 13 Eylül 2o20 tarihinde İstanbul Burhan Felek atletizm tesislerinde yapılacak olan gençler balkan şampiyonasında ilimiz atletizm antrenörü Hakan Kostekçi'de görev yapacak.

Balkan ülkelerinin katıldığı bu yarışmaya Türkiye kız ve erkek takımı olarak katılacak. Covid 19 sonrasında ülkemizde yapılan ilk uluslararası müsabakası olan gençler atletizm balkan şampiyonasında görev yapacak olan milli takıma ve Nevşehir atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi'ye başarılar diliyoruz.

12 yıldır atletizm sporunun içinde olan Köstekçi sporculuk yaşamı süresince de Türkiye dereceleri elde etmişti.