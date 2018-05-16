NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Koşabiliyorken Koş Kurumlararası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Avanos Milli Eğitim Müdürlüğü, Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Gülen Ortaokulu, Gülşehir Anadolu Lisesi, ve Kapadokya Veteran takımları katıldı.

16 Nisan'dan beri devam eden müsabakalarda Mehmet Gülen Ortaokulu birinci, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, Kapadokya Veteranlar üçüncü oldu.

Törende, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer tarafından takdim edildi.