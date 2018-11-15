İSTANBUL - Hilmi Sever (AA) - Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın sakatlığı sonrası A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Bursaspor'un file bekçisi Okan Kocuk, telefon gelir gelmez koşa koşa milli takım kampına geldiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladıA Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Okan Kocuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her futbolcunun ay-yıldızlı formayı giymeyi hayal ettiğini belirterek, "Milli takımda olmak çok güzel bir duygu. Herkes burada olmak ister. Ben de telefon ettiklerinde koşa koşa geldim." dedi.

Milli takımda kalıcı olmak istediğini dile getiren 23 yaşındaki kaleci, "İnşallah böyle umut ediyorum, bunun için de çalışıyorum. Umarım performansım her geçen gün artarak devam eder." ifadelerini kullandı.

Okan Kocuk, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kaleci tercihlerinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine "O konuda ben bir şey diyemem. Sonuçta başımızda hocamız var. Hocamızın kararı, saygı duymak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kazanmamız gereken bir maç"

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç'le yapacakları karşılaşmayı da değerlendiren Okan Kocuk, şunları kaydetti:

"İsveç maçı, gruptaki durumumuz için çok önemli. Kazanmamız gereken bir maç. İyi hazırlanıyoruz. Hocamızla taktiksel anlamda toplantılar, rakip analizi yapıyoruz. İnşallah bu maçı kazanıp önümüze bakacağız."

"Avrupa'ya gideceğimizi düşünüyorum"

Okan Kocuk, Bursaspor'un bu sezonki hedefleriyle ilgili de şöyle konuştu:

"Ligde üst sıraları hedefliyoruz ama bir şanssızlığımız var. Sürekli beraberlik alıyoruz, kazanamıyoruz. Aslında iyi oynuyoruz. Hedefimiz Avrupa kupaları. Sezon sonunda Avrupa'ya gideceğimizi düşünüyorum. Seri galibiyetlere başlarsak gerisi de gelecektir."