Konyaspor'un Bolu kampı

BOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde antrenman yaptı.
Daha sonra teknik ve taktik çalışması yapan Konya ekibi, idmanı yavaş tempo koşu ve açma germe hareketleriyle tamamladı.
Konyaspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
Bu arada, sahaya takım arkadaşlarından yaklaşık yarım saat erken gelen Riad Bajic, tek başına şut çalıştı.