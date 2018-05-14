Konyaspor'dan "teşekkür" açıklaması

- Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu açıklamasından: - "2017-2018 sezonunun bitmesine bir hafta kala Süper Lig’de yolumuza devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" - "Yönetim Kurulu olarak, kulübümüzün önümüzdeki sezonlarda tarihi başarılarını tekrar edebilmesi ve bir kez daha ilklere imza atabilmesi için en kısa sürede yeniden yapılanmayla ilgili gereken kararı alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz"