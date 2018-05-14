Konyaspor'dan

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulunun, yeşil-beyazlı futbol takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesiyle ilgili yayımladığı mesajda "2017-2018 sezonunun bitmesine bir hafta kala Süper Lig’de yolumuza devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto Süper Lig'de dün Osmanlıspor'un Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmasıyla Atiker Konyaspor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Yeşil-beyazlı ekip, 25. hafta öncesinde göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 9 haftada topladığı 15 puanla ligde kaldı. Konyaspor, Yalçın döneminde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, kulübün internet sitesinden, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular, taraftarlar ve yerel yöneticilere yönelik teşekkür mesajı yayımladı.
"2017-2018 sezonunun bitmesine bir hafta kala Süper Lig'de yolumuza devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesine yer verilen mesajda, "Öte yandan, Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak, kulübümüzün önümüzdeki sezonlarda tarihi başarılarını tekrar edebilmesi ve bir kez daha ilklere imza atabilmesi için en kısa sürede yeniden yapılanmayla ilgili gereken kararı alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz." denildi.