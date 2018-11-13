Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması





KONYA (AA) - Konyaspor Kulübünden teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Atiker Konyaspor, mevcut kadrosuyla sürekli şikayet konusu olacak ve küme düşmeme hedefine odaklanacak bir takım değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması kararına ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Yeşil-beyazlı kulübün, Rıza Çalımbay ile aynı hedef ve düşünce içinde olmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atiker Konyaspor, mevcut kadrosuyla sürekli şikayet konusu olacak ve küme düşmeme hedefine odaklanacak bir takım değildir. Geçtiğimiz sezon çok özel nedenlerle yaşanan sıkıntılar hariç, son yıllarda Atiker Konyaspor'un başarıları, hedefleri ortadadır ve ligin üst sıralarını zorlarken, Türkiye Kupası'nda yarı final, final oynamaya alışmış güçlü bir takım hüviyetindedir.

Bu hedefleri sadece bir sezon öncesine bakarak sürekli küçümser ifadelerin kullanılması, geniş ve son derece yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz olmasına rağmen her röportajda yetersizlikten bahsedilmesi, mağlubiyetlerin tamamında sorumluluğun futbolcularımıza yüklenmesi, takımın puan kaybettiği maçların özellikle ikinci yarılarında oyundan düşmesi camiamızda büyük rahatsızlık yaratmıştır.

Lig sıralamasında aşağıdaki takımlara bakarak yapılan örneklemeler sayın hocamızla camiamızın görüş farklılıklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Oysa sezonun ikinci maçından başlamak üzere camiamızın yakinen bildiği nedenlerden ötürü kaybettiğimiz puanlar neticesinde ligin zirvesinden uzaklaşmamızın nedenleri Atiker Konyaspor'u yakından takip edenler tarafından net bir şekilde bilinmektedir."





- "Ciddi kayıpların yaşandığı aşikardır"





Ligin geride kalan bölümünde 17 puan toplamış bir teknik adamla yolların ayrılmasının sıra dışı görülebileceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir durumda camiamızın bu kararı alan yönetim kurulunun karşısında, teknik heyetin yanında olması ve gelişmeleri ciddi şekilde eleştirmesi gerekirdi. Ancak Konyasporlu taraftarların tamamının yönetim kurulumuzun aldığı bu kararı desteklemesini, spor kamuoyunun takdirine ve objektif yorumlarına bırakıyoruz. Atiker Konyaspor'un topladığı puanlar önemlidir ama sevk ve idarede yaşanan sıkıntılar nedeniyle ciddi kayıpların yaşandığı da aşikardır. Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz karşılaşmada alınan sonuç, kısa süre önce kupayı kazanmış bir takıma yakışmayacak niteliktedir."

Açıklamada, Atiker Konyaspor'un hedeflerinin belli olduğu ve yönetim kurulunun da bu hedefler doğrultusunda hareket edecek, ilerleyecek isimlerle yoluna devam etme kararı aldığı aktarıldı.